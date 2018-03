L'Iran affirme que son programme balistique "ne vise aucun pays"

Le programme de missiles balistiques de l'Iran "ne visait aucun pays", a déclaré lundi un haut responsable de la sécurité iranienne. "L'Iran renforcera ses capacités défensives, y compris balistiques, et sa puissance de dissuasion ne sera pas affectée par les pressions politiques", a indiqué le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Chamkhani. A l'issue d'une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Téhéran, l'officiel iranien a appelé à l'accélération de la mise en oeuvre de l'accord sur le nucléaire iranien, connu sous l'acronyme de JCPOA, signé en juillet 2015 à Vienne entre l'Iran et le groupe P5+1 (Russie, Chine, Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Allemagne).