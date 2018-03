Moscou propose une rencontre Lavrov-Tillerson en Ethiopie

Moscou a proposé à Washington d'organiser une rencontre entre les chefs de diplomatie russe Sergueï Lavrov et américain Rex Tillerson, attendus tous les deux en Ethiopie dans les jours à venir, a indiqué lundi un haut diplomate russe. Du 5 au 9 mars, M. Lavrov est attendu en visite en Angola, en Namibie, au Mozambique, au Zimbabwe et en Ethiopie. Rex Tillerson effectue de son côté du 6 au 13 mars sa première visite en Afrique, qui l'emmènera au Tchad, à Djibouti, en Ethiopie, au Kenya et Nigeria.