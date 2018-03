La Russie a exporté pour 16 milliards de dollars d'armement

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi que son pays avait signé des contrats d'exportation d'armes et d'équipements militaires pour une valeur totale de plus de 16 milliards de dollars américains en 2017, soit près du double de l'année précédente. "Désormais le portefeuille de commandes étrangères d'armes et d'équipements militaires russes dépasse les 45 milliards de dollars", a dit M. Poutine lors d'une réunion de la commission pour la coopération technico-militaire de Russie avec les pays étrangers, selon un communiqué de presse du Kremlin.