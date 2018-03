Asie : les importations d'animaux africains protégés explosent

Les importations asiatiques d'espèces protégées d'Afrique, dont des tortues, des pythons et des perroquets, ont explosé depuis 2006 à cause de la demande d'animaux de compagnie exotiques, de viande et autres produits dérivés, selon une étude publiée mardi. Les arrivages de tortues léopard, de tortues à éperon africaines et de pythons royaux ont quasiment décuplé en dix ans, tandis que les ventes de peaux sont aussi en augmentation, selon l'étude de l'ONG Traffic. Ces importations sont pour une bonne part légales mais toutes les espèces concernées par l'étude sont protégées par la Convention sur le commerce des espèces sauvages menacées (Cites).