L'Arabie saoudite offre un stade de foot à l'Irak

L'Arabie saoudite a annoncé avoir offert un stade de foot à l'Irak, après le premier match amical entre les deux équipes nationales en territoire irakien en 40 ans et alors que la Fifa doit se prononcer mi-mars sur l'interdiction de matches officiels en Irak. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a fait état de ce don lors d'un appel téléphonique lundi soir au Premier ministre irakien Haider al-Abadi, a indiqué dans un communiqué le bureau de ce dernier. Le 28 février, les équipes nationales d'Irak et d'Arabie saoudite s'étaient rencontrées à Bassora, dans le sud de l'Irak frontalier de l'Iran, pour un match décrit comme "historique", dernier signe du rapprochement politique entamé entre Bagdad et Ryad, grand rival régional de Téhéran.