Sans Washington, 11 pays signent un nouveau Traité de libre échange

Donné pour mort il y a un an après le retrait des Etats-Unis, l'accord de libre-échange transpacifique (TCC) renaît de ses cendres cette semaine et sera signé jeudi par 11 pays d'Amérique et d'Asie, un signal fort face aux tentations protectionnistes. Le traité avait pourtant été promu par Washington, sous la présidence de Barack Obama, et signé en février 2016 après des années de négociations entre 12 pays ayant un accès sur le Pacifique: les Etats-Unis, l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.