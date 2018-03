Qatar: l'impact de l'embargo s'estompe

L'impact économique et financier direct sur le Qatar de l'embargo imposé par plusieurs voisins du Golfe dont l'Arabie saoudite s'estompe, a indiqué le Fonds monétaire international (FMI) soulignant toutefois que certains risques persistent. Dans son rapport sur les consultations menées au titre de l'article IV avec le Qatar publié tard lundi soir, le FMI affirme que l'effet de l'embargo imposé il y a neuf mois sur l'activité économique du Qatar a été "transitoire", de nouvelles voies commerciales ayant été établies. La croissance économique de ce richissime petit émirat gazier reste positive en dépit de l'embargo maritime, aérien et terrestre imposé depuis juin 2017 par l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn (trois voisins du Qatar dans le Golfe) et l'Egypte, souligne le FMI.