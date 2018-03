Kim Jong Un évoque un possible sommet intercoréen

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a discuté d'un possible sommet intercoréen avec les émissaires du président sud-coréen Moon Jae-in en visite à Pyongyang, ont annoncé mardi les deux camps, nouvelle illustration de l'amorce de détente sur la péninsule. Les diplomates qui se sont rendus lundi dans la capitale nord-coréenne sont les plus hauts responsables du Sud à franchir la Zone démilitarisée (DMZ) en plus de 10 ans, un voyage qui survient dans la foulée d'un remarquable rapprochement occasionné par les jeux Olympiques de Pyeongchang. L'agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé que M. Kim avait "accueilli chaleureusement" les Sud-Coréens, qui lui ont remis une lettre de M. Moon.