SpaceX réalise son 50e lancement de Falcon 9

La société américaine SpaceX a assuré tôt mardi le cinquantième tir de sa fusée Falcon 9, étape symbolique franchie remarquablement rapidement. La fusée, qui transporte un satellite de télécommunications de la société espagnole Hispasat destiné à servir l'Europe et l'Afrique du nord-ouest, a décollé comme prévu à 05H33 GMT mardi d'un pas de tir de Cap Canaveral en Floride. Le satellite a été placé en orbite géostationnaire (qui orbitera à 36.000 km d'altitude) après 33 minutes de vol, a annoncé SpaceX. Pesant "six tonnes et pratiquement de la taille d'un bus de ville, ce sera le satellite géostationnaire le plus imposant que nous ayons jamais lancé", avait auparavant tweeté Elon Musk, le charismatique patron de SpaceX.