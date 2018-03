Piraterie maritime: le Bénin sécurise ses côtes

Les autorités béninoises ont décidé de lancer, à compter de cette semaine, une opération dénommée "OURAGAN", destinée à protéger les côtes béninoises des velléités de piraterie maritime, et des attaques en haute mer, a indiqué lundi une source officielle à Cotonou. "Pour sécuriser les côtes béninoises de la piraterie maritime et des attaques sur la mer, tous les ghettos logés aux abords des côtes seront dégagés par les forces de la police républicaine et militaires du Bénin à partir de ce jour", annonce une décision du préfet du département du Littoral, Modeste Toboula.