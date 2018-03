Un forum d’affaires algéro-danois se tient ce mardi à Alger

Les travaux du forum d’affaires algéro-danois ont débuté mardi à Alger en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et de son homologue danois, Anders Samuelsen. Cette rencontre, organisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et la Confederation of Danish Industry (DI), devra permettre aux entreprises des deux pays d’identifier les opportunités de partenariat notamment dans les secteurs de la production pharmaceutique, de l’énergie dont les énergies renouvelables, de l'agro-alimentaire, du transport maritime et de la logistique.