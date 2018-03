Maroc: la contestation se poursuit à Jerada

Le mouvement de protestation entamé il y a plus de deux mois dans la région de Jerada, dans le nord du Maroc, se poursuit et des actions de protestation seront organisées dès mardi à une fréquence quasi-quotidienne dans l'ancienne ville minière, lieu de nombre d'accidents dramatiques ayant provoqué colère et émoi au sein de la population locale. Enclenché depuis fin décembre dernier suite à la mort dramatique de deux frères ouvriers dans une mine de charbon, le "Hirak", nom donné localement au mouvement de contestation, comme dans le Rif (nord), ne faiblit pas. Un programme d'actions de protestation quasi-quotidiennes a été donc tracé, ont rapporté des médias marocains citant la Coordination du Hirak de Jerada. Celles-ci, se déclinent sous diverses formes. Des marches sont observées mardi 6 mars à partir de 17 h. Une grève partielle jusqu'à midi est prévue mercredi, et un débat dans la soirée de la même journée.