Commerce: l'UE n'a "pas bien traité" les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que l'Union européenne n'avait "pas bien traité les Etats-Unis" dans leurs relations commerciales, pour justifier sa menace d'instaurer de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium auxquelles l'UE compte riposter. "Ils rendent pratiquement impossible pour nous de faire des affaires avec eux et pourtant eux envoient leurs voitures et tout le reste aux Etats-Unis", a déclaré M. Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. "L'Union européenne ne nous a pas bien traités. Et c'est une situation commerciale très, très injuste", a-t-il ajouté, au côté du Premier ministre suédois Stefan Löfven.