Libye: trois morts dans de nouveaux heurts dans le sud

Trois personnes ont été tuées et 20 autres blessées mardi dans des combats entre des tribus rivales dans le sud de la Libye, a indiqué une source hospitalière, portant à une dizaine le nombre de morts dans ces heurts depuis début février. Ces violences se déroulent à Sebha, une ville à plus de 600 kilomètres au sud de Tripoli qui est régulièrement le théâtre de heurts meurtriers entre des tribus rivales. Des combats ont fait mardi matin "trois morts et 20 blessés", a indiqué le bureau de l'information du Centre médical de Sebha (CMS) sur sa page Facebook.