Projet d’une ligne aérienne charter Hassi Messaoud-Houston

La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) est en discussion avec les autorités de Houston (Etats-Unis), avec le soutien du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), pour une éventuelle ouverture d’une ligne aérienne charter Hassi Messaoud-Houston, a indiqué mercredi à Alger le président de l’USABC, Ismael Chikhoune. Une étude de faisabilité sera lancée par TAL et les autorités de Houston pour identifier la rentabilité de cette ligne devant être utilisée pour le transport des passagers-pétroliers et des autres voyageurs ainsi qu'en cargo, a fait savoir M. Chikhoune lors de la journée d’information sur la semaine économique et culturelle de l’Algérie aux Etats-Unis prévue en septembre 2018.