Trump accepte une rencontre avec Kim Jong Un

Le président des Etats-Unis Donald Trump a accepté une proposition du leader nord-coréen Kim Jong Un de le rencontrer et cette entrevue pourrait avoir lieu d'ici fin mai, a annoncé jeudi à Washington un haut responsable sud-coréen, Chung Eui-yong. Cette annonce spectaculaire a été faite à la Maison Blanche et fait suite à des contacts entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Kim Jong Un s'est également engagé à oeuvrer à la "dénucléarisation" de la péninsule coréenne et a promis de s'abstenir "de tout nouveau test nucléaire ou de missile", a dit M. Chung qui est le conseiller national sud-coréen à la sécurité. Il venait de rencontrer le président Donald Trump et plusieurs responsables américains.