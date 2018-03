Les Allemands inquiets du vieillissement de la population

Une grande majorité des Allemands sont préoccupés par les conséquences du vieillissement de la population, selon une étude publiée jeudi par le think tank allemand Fondation Bertelsmann. Près des deux-tiers (65%) des Allemands associent cette évolution démographique à des risques tels que la paupérisation de la population âgée, l'allongement de la durée de travail, ou encore le besoin de cotisations plus élevées à la retraite. Ces conclusions se basent sur une enquête représentative auprès de 1 454 Allemands âgés de plus de 16 ans, menée par l'Institut d'enquêtes d'opinion publique Allensbach pour le compte de Fondation Bertelsmann.