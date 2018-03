Les Etats-Unis mette à prix la tête d’un chef taliban pakistanais

Les Etats-Unis ont offert jeudi une récompense de cinq millions de dollars pour aider à localiser un responsable des talibans pakistanais lié à la tentative d'attentat à la voiture piégée à Times Square à New York en 2010 et à différentes attaques meurtrières au Pakistan. Washington offre des "récompenses pour des informations menant au repérage ou à la localisation de trois chefs clés associés avec l'organisation terroriste Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et ses groupes affiliés", précise un communiqué du département d'Etat. La diplomatie américaine offre ainsi cinq millions de dollars pour des renseignements sur Maulana Fazlullah, à la tête du TTP, le mouvement taliban pakistanais.