Turquie : l'opération à Afrine pourrait s'achever en mai

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré jeudi que l'opération militaire que son pays mène actuellement à Afrine (province du nord de la Syrie) pourrait s'achever en mai, a rapporté la chaîne CNN Turk. Lors d'une conférence de presse à Vienne en présence de son homologue autrichien Karin Kneissl, M. Cavusoglu a indiqué que la Turquie souhaite que l'opération s'achève le plus rapidement possible. M. Cavusoglu a également fait savoir que la Turquie et l'Irak ont atteint un consensus pour mener une opération conjointe transfrontalière contre le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), après les élections législatives irakiennes prévues en mai.