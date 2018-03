Turquie: 25 journalistes condamnés en lien avec le putsch manqué

Quelque 25 journalistes ont été condamnés jeudi par un tribunal à des peines allant jusqu'à sept ans et demi de prison à l'issue de l'un des nombreux procès liés à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 en Turquie, ont rapporté des médias. Parmi les accusés, figurent notamment le chanteur et journaliste Atilla Tas, condamné à plus de trois ans de prison, et le journaliste Murat Aksoy, condamné à plus de deux ans, selon l'agence de presse Dogan. Les deux hommes, qui resteront en liberté conditionnelle en attendant le procès en appel, ont été reconnus coupables d'avoir "aidé une organisation terroriste sans en être membres", a rapporté Dogan.