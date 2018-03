Le nouveau gouvernement d'Angela Merkel finalisé

Les sociaux-démocrates allemands ont officialisé vendredi les noms de leurs ministres dans le nouveau gouvernement d'Angela Merkel, quelques jours avant l'élection prévue de la chancelière. La chancelière allemande a dû faire, sur la répartition des portefeuilles, d'importantes concessions aux sociaux-démocrates du SPD pour les convaincre de s'allier une nouvelle fois à elle après six mois d'impasse politique consécutive aux législatives de septembre. Le SPD a pu obtenir au total six ministères avec trois hommes et trois femmes pour les occuper et un rajeunissement général. La nomination d'Olaf Scholz aux Finances en remplacement du conservateur Wolfgang Schuble, qui était acquise depuis plusieurs semaines, a été officialisée vendredi par la direction du parti social-démocrate.