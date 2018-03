Ghardaïa: des trafiquants de munitions arrêtés

Une bande présumée impliquée dans un trafic de munitions et cartouches pour fusils de chasse a été démantelée dans la région de Guerrara (120 km à l’est de Ghardaïa) par les éléments de la sûreté nationale, indique un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa. Agissant sur informations et suite à des investigations faisant état d’un réseau de vente de munitions et cartouches pour armes de chasse dans la région, les éléments de la sûreté urbaine de Guerrara ont réussi à démanteler ce réseau trans-wilaya.