Brésil : plus de 120 assassinats de femmes perpétrés en une semaine

Sur les 126 assassinats crapuleux perpétrés contre les femmes entre le 21 et le 27 août 2017, un seul cas a été jugé, 32 sont en procédure pénale et 54 sont en cours d'enquête, selon le "Moniteur de violence" du site d’information "G1" publié jeudi. Selon les données de cette enquête compilée dans le cadre d’un partenariat avec le noyau d'études sur la violence de l'Université de Sao Paulo (USP) et le Forum brésilien de la sécurité publique, 47 des 126 décès restent non identifiés, ce qui signifie que dans 37% des cas, personne n'a encore identifié l’auteur du crime, le nombre des crimes considérés comme des féminicides sont passés de 9 à 21.