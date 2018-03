Treize mines de confection artisanale détruites à Bouira

Treize mines de confection artisanale et deux cachettes contenant une quantité de munitions et de matières explosives ont été découvertes et détruites jeudi dans la wilaya de Bouira par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 8 mars 2018 à Bouira, 13 mines de confection artisanale et 2 cachettes contenant 3 téléphones portables piégés, 2 bombes de confection artisanale, 500 grammes de matières explosives, des outils de détonation, des vivres, des médicaments et divers objets ainsi que la récupération d’une quantité de munitions", précise la même source.