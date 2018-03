Sommet Trump-Kim: l'AIEA espère des progrès sur le nucléaire

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a souhaité vendredi que l'annonce d'une rencontre entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump débouche sur des "progrès concrets" dans le dossier nucléaire et sur une possible reprise de ses inspections en Corée du Nord. "L'AIEA suit de près les récents développements liés au programme nucléaire" de la Corée du Nord, écrit l'agence dans une déclaration. "Nous espérons que ces développements conduiront à des progrès concrets sur la question nucléaire nord-coréenne", poursuit l'AIEA qui se dit "prête à contribuer à son règlement pacifique en reprenant (ses) activités de vérification dans le pays une fois qu'un accord politique aura été conclu entre les pays concernés".