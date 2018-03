Les Cubains aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée nationale

Plus de 8 millions de Cubains sont appelés à voter dimanche pour les délégués des assemblées provinciales et les 605 membres choisis pour siéger à l'Assemblée nationale. Dans la liste des futurs membres de l'Assemblée nationale figure la direction du Parti communiste cubain (PCC), dont Raul Castro, son premier secrétaire-général, et les figures historiques de la révolution. Plus de la moitié des candidats, soit 322, sont des femmes.