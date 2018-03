USA: défilé militaire le 11 novembre à Washington

Le souhait du président américain Donald Trump d'organiser à Washington un défilé militaire inspiré de celui du 14 Juillet en France va être exaucé dès cette année: ce sera le 11 novembre, jour férié commémorant les anciens combattants, a indiqué le Pentagone vendredi. Ce défilé "se concentrera sur les contributions de nos anciens combattants à travers l'histoire de l'armée américaine, depuis la guerre d'indépendance et la guerre de 1812 jusqu'à aujourd'hui, en mettant l'accent sur le prix de la liberté", selon un mémo signé d'un haut responsable du Pentagone et rendu public par le ministère de la Défense. Il s'agit de "directives préliminaires pour la préparation et la réalisation d'un défilé militaire" à Washington, précise le texte.