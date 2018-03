Canada: l'ex-numéro deux de l'armée inculpé

Le commandant adjoint de l'armée canadienne, relevé de ses fonctions depuis plus d'un an, a été formellement inculpé vendredi d'avoir organisé la divulgation d'informations confidentielles sur un contrat de construction navale. Le vice-amiral Mark Norman, suspendu en janvier 2017, "est soupçonné d'avoir illégalement révélé des informations du gouvernement à des tiers non habilités", a indiqué la police fédérale dans un communiqué. L'ex haut-gradé doit comparaître devant un tribunal le 10 avril. A la suite d'une enquête interne de l'armée, il a été soupçonné d'avoir transmis des courriels à Spencer Fraser, directeur général de Federal Fleet Services pour un contrat de transformation d'un cargo en navire d'approvisionnement pour la marine canadienne. Ce navire MV Asterix a depuis été livré à l'armée canadienne.