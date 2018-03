La Chine opposée aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium

La Chine s'est "fermement" opposée aux taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium, estimant que ce geste affectera "gravement" l'ordre commercial international. La Chine a exhorté les Etats-Unis à respecter le système commercial multilatéral et à révoquer cette politique le plus tôt possible, a rapporté l'agence chine nouvelle. Cette réaction intervient suite à la déclaration du président américain Donald Trump sur la signature des proclamations instaurant des taxes sur l'acier et l'aluminium importés, malgré l'opposition croissante d'entreprises et des partenaires commerciaux des Etats-Unis à travers le monde.