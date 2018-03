L’Ethiopie se lance dans la production d'énergie éolienne

L’Ethiopie vient d’élaborer une feuille de route à l'effet d'augmenter son parc éolien qui s’élève actuellement à environ 324 mégawatt (MW) de1.000 MW supplémentaires d’ici 2020. Cette feuille de route établit les grandes lignes pour atteindre cet objectif. Elle intègre plusieurs paramètres dont la sélection des sites devant accueillir les infrastructures, les données techniques et financières de cession de l’énergie à produire, le financement, les modalités de sélection des entreprises participantes, ainsi que les modalités d’exploitation et de maintenance des centrales. Selon le ministre éthiopien de l’irrigation et de l’énergie, Seleshi Bekele, le gouvernement a initié une série d’actions visant à transformer le cadre réglementaire du secteur électrique, afin d’y intégrer le secteur privé.