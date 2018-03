La Chine compte augmenter ces importations de gaz russe

La Chine envisage de palier à la pénurie de gaz qui la touche en augmentant ses importations, y compris de Russie, a déclaré le président de la Commission chinoise pour le développement et la réforme, He Lefeng. "Nous comptons augmenter les importations de gaz en provenance des pays producteurs voisins, et cela concerne notamment la Russie, les pays d'Asie centrale et de la région Asie-Pacifique , a indiqué M. Lefeng. Selon lui, la population chinoise a reçu 237 milliards de mètres cube de gaz en 2017, soit 14% de plus qu'en 2016.