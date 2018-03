Une startup algérienne distinguée à Paris

L'équipe de la startup algérienne "Safe Sahara" d'Oran a remporté le premier prix du "Global Startup Weekend Women" de Paris, qui est une initiative internationale en matière d’entreprenariat féminin dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), rapporte samedi le site internet dédié à l'évènement. Ce prix a été décerné à l’équipe de "Safe Sahara" d’Oran lors d’une cérémonie organisée mercredi dernier à Paris par "Global Startup Weekend Women" pour son projet relatif à un bracelet connecté de géolocalisation des personnes ainsi que les animaux dans des zones non ou mal desservies de réseaux notamment dans le Sahara. Le deuxième et le troisième prix ont été octroyés respectivement aux équipes de Beauty Butler (Afrique du Sud), pour une plateforme qui facilite la vie des femmes adeptes de beauté, et à Norma (Etats-Unis), pour son application permettant aux femmes le dépistage et la prévention du cancer du sein.