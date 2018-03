Plus de 250 migrants secourus au large de la Libye

Au moins 252 migrants, qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, ont été secourus samedi par les gardes-côtes libyens lors de deux opérations distinctes, a indiqué la marine libyenne. Le capitaine Rami al-Hadi Ghomed a expliqué que 140 migrants, dont 14 femmes et quatre enfants, avaient été récupérés sur une embarcation "à 16 milles marins au nord de Zawia" (ville 45 km à l'ouest de Tripoli). Selon cet officier de la marine, ils ont été ramenés à la base navale de Tripoli avant d'être transférés vers un centre de rétention. La deuxième opération s'est déroulée à 30 milles marins de Garaboulli (60 km à l'est de Tripoli) où "112 migrants, dont 30 femmes et trois enfants, à bord d'un pneumatique" ont pu être secourus, a indiqué le général Ayoub Kacem, porte-parole de la marine libyenne.