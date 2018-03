Le plus long train à grande vitesse testé en Chine

Un nouveau train à grande vitesse Fuxing (Renouveau) avec 16 wagons effectue actuellement des tests à Pékin, a annoncé samedi son constructeur. Avec une vitesse conçue de 350 km/h, le nouveau train mesure 415 mètres de long et est composé de 16 wagons, soit le double des trains actuels, selon CRRC Tangshan Co. Ltd. Il est capable de transporter plus de 1100 passagers. Les tests, menés par une tierce partie, comprennent 28 contrôles. Le nouveau train recevra les permis de conception et de fabrication uniquement après avoir réussi tous les tests.