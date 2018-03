Les Etats-Unis progressent vers la fin des "bump stocks"

Les autorités américaines ont franchi samedi une nouvelle étape d'un long processus réglementaire visant à interdire les "bump stocks", ces dispositifs permettant à un fusil de tirer en rafales automatiques. Le ministère de la Justice a soumis un texte en ce sens au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, organisme chargé de superviser les règlements élaborés par les agences fédérales. "Le président Trump est résolument engagé à assurer la sécurité de chaque Américain et il nous a demandé de proposer un règlement sur les bump stocks", a justifié dans un communiqué le ministre de la Justice, Jeff Sessions. Une fois le feu vert donné par la Maison Blanche, le texte sera publié et débattu publiquement, avant la mise en vigueur d'une version finale.