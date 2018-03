La justice croate inculpe 22 Serbes de Croatie de crimes de guerre

Le parquet de Zagreb a annoncé samedi avoir inculpé 22 Serbes de Croatie accusés de crimes de guerre contre la population civile et contre des prisonniers de guerre, commis en 1991 pendant le conflit serbo-croate. Les 22 Serbes sont accusés d'avoir, en septembre 1991, tué 22 personnes, 20 civils et deux membres de la police croate faits prisonniers, dans trois localités, Cojlug, Balinci et Cetekovac dans l'est du pays, selon un communiqué diffusé sur le site du parquet.