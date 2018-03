Syrie: négociations sur de possibles évacuations dans la Ghouta

Des "négociations" ont lieu dimanche sur de possibles évacuations de plusieurs localités de l'enclave rebelle, encerclée par les forces gouvernementales syriennes qui ont isolé la grande ville de Douma (nord de l'enclave), ont rapporté des médias et une ONG syrienne. "Une décision pourrait être prise à tout moment sur Hammouriyé, Jisrine et Saqba", situées dans le centre de l'enclave et sous le contrôle de "Faylaq al-Rahmane", l'un des groupes armés de la Ghouta, a précisé le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, Rami Abdel Rahmane. Au cours des dernières années, le gouvernement est parvenu à reprendre aux différents groupes armés plusieurs secteurs autour de Damas en y menant des offensives militaires de grande envergure qui finissaient par des accords d'évacuations.