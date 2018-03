Plus de 669 kg de kif traité saisis à Béchar et Tlemcen

Plus de 669 kilogrammes de kif traités ont été saisis par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale à Béchar et à Tlemcen, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté, ce matin du 11 mars 2018 dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3ème Région militaire), un narcotrafiquant en possession d'une grande quantité de kif traité s'élevant à 455 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale en ont saisi 214,225 kilogrammes à Tlemcen (2ème RM)", précise-t-on de même source.