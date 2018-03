13 cas suspects de rougeole à Tissemsilt

L’établissement public hospitalier de Tissemsilt a enregistré, ces derniers jours, 13 cas suspects de rougeole, a-t-on appris dimanche du directeur par intérim de cette structure sanitaire. Ces cas ont été décelés chez des sujets âgés entre 6 mois et 42 ans dans les communes de Tissemsilt, Melaab et Maacem. Des prises de sang ont été effectuées sur eux et envoyés à l’institut Pasteur d’Alger, en attendant les résultats pour déterminer l’exactitude de la maladie, a souligné Rachid Bensaid. Un cas d’une femme âgée de 28 ans du village de Beni Meida (Tissemsilt) parmi les 13 personnes est toujours gardée au service d’épidémiologie pour recevoir les soins nécessaires. La plupart des cas suspects concernent des enfants âgés entre 6 mois et 14 ans. Une spécialiste en épidémiologie de l’EPH de Tissemsilt, Dr Beddal Amel, a indiqué que deux cas de rougeole confirmés chez des enfants de 7 et 11 ans ont été signalés ces derniers jours dans les communes de Nadhora er Hamadia (wilaya de Tiaret) et pris en charge en urgence.