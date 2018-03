M. Farouk Bahamid nouveau DG des Douanes

M. Farouk Bahamid a été installé dimanche à la tête de la Direction générale des Douanes (DGD), en remplacement de M. Noureddine Allag qui assurait l'intérim de la Direction depuis novembre dernier. M. Bahamid avait occupé plusieurs postes de responsabilité dont le dernier en date est celui de chef de cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines. Il était également directeur régional des Douanes de 2006 à 2008 avant d'occuper le poste de directeur des équipements et des infrastructures au sein de la même institution. Présidant la cérémonie d'installation, organisée au siège de la Direction générale des Douanes, en présence de cadres supérieurs de l'institution, le ministre des Finances, M. Abderahmane Raouya a mis en exergue le rôle et l'importance de l'institution douanière dans l'économie nationale tout en présentant ses remerciements à M. Allag.