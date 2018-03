Poutine écarte tout retour de la Crimée à l'Ukraine

La perspective d'un retour de la péninsule de Crimée à l'Ukraine a été écartée par le président russe Vladimir Poutine, dont l'annexion s'est faite en mars 2014 par un vote référendaire. "Non mais vous avez perdu la tête? Des circonstances de ce genre n'existent pas et n'existeront jamais." "On essaie toujours de dire à la Russie quelle est sa place, mais cette place ne nous convient pas", a-t-il déclaré à une semaine du scrutin présidentiel du 18 mars. La chaîne de télévision Rossiïa-1 a diffusé dimanche sur les réseaux sociaux russes Vkontakte et Odnoklassniki un film d'environ deux heures dédié au président.