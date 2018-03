Colombie: les candidats à la présidentielle désignés

Le sénateur Ivan Duque sera le candidat de la droite et l'ex-guérillero Gustavo Petro celui de la gauche pour l'élection présidentielle en Colombie des 27 mai et 17 juin, selon les résultats des primaires organisées dimanche par chaque camp. Ivan Duque, du Centre démocratique dirigé par le sénateur et ex-président Alvaro Uribe, représentera la droite dure opposée à l'accord de paix avec la guérilla Farc. Il a obtenu 2.791.633 voix (67,93%), selon des résultats portant sur 70,18% des suffrages dépouillés. Quant à Gustavo Petro, ancien maire de Bogota et ex-guérillero du M-19 dissout, il représente la gauche. Il a obtenu 1.957.529 voix (84,94%).