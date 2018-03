Batna : saisie de 80 pièces de monnaie datant de l’époque numide

La brigade économique et financière de la section de protection du patrimoine culturel, relevant des services de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya de Batna, ont saisi 80 pièces de monnaie datant de l'époque numide et arrêté quatre individus impliqués dans cette affaire de trafic, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité. Cette opération est intervenue, selon la même source, suite à des informations confirmées faisant état de la possession par un individu, dans la ville de Batna, de pièces de monnaie anciennes, incitant les éléments de cette brigade à intensifier les recherches et les investigations en vue d’enquêter sur l’identité du suspect, âgé de 37 ans, ainsi que son lieu de résidence.