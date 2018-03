L’ONU condamne les violences contre les musulmans du Sri Lanka

L’Organisation des Nations unies a condamné dimanche les violences visant depuis plusieurs semaines la minorité musulmane au Sri Lanka. Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, qui vient d’achever une visite dans ce pays asiatique, a "condamné" ces violences qui ont fait au moins trois morts ces derniers jours parmi les musulmans. "Concernant la violence communautaire récente, le Secrétaire général adjoint condamne l’effondrement de la loi et de l’ordre et les attaques contre les Musulmans et leurs propriétés", indique un communiqué de l’ONU.