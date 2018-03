La montée de la rhétorique bouddhiste nationaliste en Asie

Loin de l'image d'Epinal d'un bouddhiste éthéré et tolérant, la religion phare d'Asie est, dans des pays comme le Sri Lanka ou la Birmanie, sous l'influence grandissante de moines nationalistes aux sermons agressifs, notamment contre les musulmans. La semaine dernière, dernier exemple en date de violences intercommunautaires: des foules bouddhistes ont mené des émeutes anti-musulmanes ayant fait au moins trois morts au Sri Lanka. Non loin de là, en Birmanie, secouée par la crise des musulmans rohingyas, la figure de proue du nationalisme bouddhiste, le moine Wirathu, a renoué avec ses sermons enflammés. Il avait été interdit de prise de parole publique après s'être réjoui du meurtre d'un avocat musulman. Et en Thaïlande voisine, où le nationalisme bouddhiste est néanmoins bien moins fort, un moine a fait scandale après avoir appelé à incendier les mosquées.