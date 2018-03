Le FMI fait le diagnostic de l’économie algérienne

Le Fonds monétaire international (FMI) partage le même diagnostic d’évaluation de l’économie algérienne établi par les pouvoirs publics, ainsi que les objectifs qu'ils ont fixés pour son ajustement et sa transformation, a affirmé lundi à Alger, un haut responsable de cette institution internationale. S'exprimant lors d'une conférence de presse au terme de sa visite en Algérie, à la tête d'une délégation d'experts, le Chef de mission Algérie du FMI, Jean-François Dauphin a indiqué que "son institution partageait le même diagnostic établi par les autorités algériennes (concernant l'économie nationale) et aussi ce double objectif d'ajustement et de transformation économique, avec la volonté de voir comment parvenir à cette transformation de la manière la plus douce possible".