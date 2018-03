Les candidats au DEMS décident de boycotter les examens

Les candidats au Diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS) ont décidé lundi de "boycotter" le planning des examens fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entre le 18 mars et le 12 avril, "jusqu'à satisfaction de toutes les revendications", a indiqué le Collectif autonome des médecins (CAMRA) dans un communiqué. Cette décision intervient suite à une réponse "défavorable" des responsables du ministère lors d'une réunion avec des membres du bureau national du CAMRA, ajoute le communiqué, précisant que les candidats ont réitéré leur "engagement indéfectible envers la cause du Collectif"."Une réunion ayant regroupé lundi les représentants nationaux des candidats au DEMS, des membres du bureau national du CAMRA avec les représentants du MESRS durant laquelle on a exprimé notre rejet de la fourchette du DEMS fixée entre le 18 mars et le 12 avril. Les représentants du ministère ont répondu défavorablement à notre requête, néanmoins ils veilleront à la transmettre au ministre", a précisé CAMRA dans son