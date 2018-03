Pas de "collusion" entre campagne Trump et Russie

La commission du Renseignement de la Chambre des représentants, dominée par la majorité républicaine, a annoncé lundi n'avoir trouvé aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie lors la campagne présidentielle américaine de 2016. Les membres républicains de la commission ont dit avoir terminé leur enquête sur les ingérences russes, et ont publié sur une page leurs conclusions principales. Elles devraient être immédiatement contestées par les membres démocrates, ceux-ci ayant dénoncé depuis des mois la conduite partisane de cette enquête parlementaire, dans le but selon eux de protéger le président républicain. Parmi les conclusions annoncées lundi, les élus réfutent la conclusion des services de renseignements américains, annoncée en janvier 2017, sur la préférence supposée de Vladimir Poutine pour Donald Trump en 2016 contre Hillary Clinton.