Deux mosquées londoniennes inscrites au patrimoine historique

Le ministère britannique de la Culture a ajouté mardi deux mosquées londoniennes à la liste du patrimoine historique et architectural national, suivant une recommandation de l'agence gouvernementale Historic England, chargée de la protection du patrimoine. La Mosquée centrale de Londres, et le centre culturel qui lui est rattaché, situés à Regent's Park, ainsi que la Mosquée Fazl, dans le quartier de Southfields, sont les deux nouveaux édifices à bénéficier de cette reconnaissance. "En inscrivant ces magnifiques mosquées sur la liste, non seulement nous préservons d'importants lieux de culte, mais nous célébrons également le riche patrimoine des communautés musulmanes en Angleterre", a commenté le secrétaire d'Etat au patrimoine, Michael Ellis.