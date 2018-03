L’émergence de Daech en Afghanistan in quiète le Pakistan et l'Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zarif, et son homologue pakistanais, Khawaja Asif, ont fait part lundi de leur préoccupation face à la présence croissante du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) en Afghanistan et ses conséquences sur la sécurité dans la région, selon un communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Les deux ministres, qui se sont entretenus à Islamabad, ont souligné la nécessité d'une meilleure coopération contre les groupes terroristes transnationaux, a indiqué le communiqué, ajoutant qu'ils condamnaient fermement le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et qu'ils saluaient leur coopération bilatérale intensifiée en matière de sécurité frontalière.